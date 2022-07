La Storia di un amico dei cani umiliato dai 'sapiens'

Una lettrice ci scrive

Buongiorno a tutti, vorrei iniziare la settimana raccontandovi una storia, purtroppo reale. Premetto che sono giorni che ho un magone dalla quale non riesco a uscirne. Un Signore anziano da alcuni anni segue un cane rinchiuso in un canile, tralascio alcuni episodi sgradevoli rivolti nei confronti di questa persona trattata alcune volte come un vecchio rimbambito, ma che tale nin è, lo provano i ruoli ricoperti nel percorso della sua vita, è una persona colta, e più lucida e apposto di molti altri! Il cane si affeziona al signore e il signore si affeziona al cane.

Visto che con banali scuse, sempre meno gli permettevano di uscire con il cane, lo stesso chiede di adottarlo; ma la risposta è no.. Il signore si abbatte e decide, dopo anni, di lasciare il cane a chi, secondo meglio di lui lo passeggia o adotta. L’animale soffre. Non così i sapiens. Altrettanto soffre il suo amico; ma i sapiens che hanno il potere di decidere no. Gli amici dell’amico del cane si accorgono del suo malessere; ha gli occhi sempre lucidi.

Per questo decidono di chiedere cosa stesse succedendo e siccome il signore è di una riservatezza e correttezza da ammirare con difficoltà esprime il suo disagio. Il suo disagio provo a descriverlo io chiedendomi e chiedendo se una persona anziana ancora nella facoltà mentale e fisica perfetta non possa adottare un animale. Ricorso che viene consigliato alle persone anziane di accudire dei pelosetti proprio perché aiuta psicologicamente e fisicamente.

Questa a mio avviso è mancanza di rispetto ad un soggetto qualunque perché ritenuto in la con gli anni. Di più, la considero una scorrettezza e un’insensibilità assurde.

Qualcuno parla a volte di karma ... senz’altro il karma esiste per tutti e gli anni passano per tutti e chissà che arrivati al del bisogno, a quei signori, si si sentono rispondere con un non sei idoneo/a sei anziano/a non servi più. Che brutta Società siamo diventati.

La struttura dovrebbe mettere un avviso: chi vuole adottare un cane è soggetto a percorsi impressionanti per riuscire a avere l'ok alla adozione, il percorso è possibile solo dai 18 anni ai 70/ 60 /50 e via dicendo. Esponete un cartello con questi dati vista la situazione, così sempre di più arriveranno animali da altre località.

Se manca il rispetto per chi, amico del cane, è anziano siamo veramente fuori da ogni logica sociale e umana. Chi non rispetta gli umani non rispetta nemmeno gli animali.