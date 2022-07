ASSISTENZA MEDICO-GENERICA: AMBULATORI AD ACCESSO DIRETTO NELLE LOCALITA’ TURISTICHE

L’Azienda Usl ha attivato un servizio di assistenza medica dedicato anche ai turisti, mediante ambulatori ad accesso diretto presenti nelle principali località di villeggiatura, per contribuire a ridurre i disagi per l’utenza e gli accessi non appropriati in Pronto Soccorso.

Negli ambulatori viene erogata assistenza medico-generica a favore degli assistiti che sono iscritti al Servizio Sanitario della Regione Valle d’Aosta (SSR) senza corresponsione della quota di compartecipazione alla spesa (ticket), sia ai non iscritti, che sono soggetti al pagamento di 10 euro per la prescrizione ripetitiva (ricetta medica) e di 25 euro per la prescrizione ambulatoriale (visita).

Gli ambulatori ad accesso diretto sono operativi nei giorni feriali e si precisa che non è prevista l’attività a domicilio.

Presso i Comuni, le sedi ambulatoriali e le strutture ricettive saranno esposti gli orari e i numeri di telefono dei medici. Eventuali variazioni saranno comunicate anche tramite il sito internet istituzionale www.ausl.vda.it.

L’attività medico-generica tramite ambulatori ad accesso diretto è attiva a Courmayeur, La Thuile, Cogne, Valtournenche, Val d’Ayas-, Gressoney-Saint-Jean.

Le informazioni per quanto riguarda l’ambulatorio in località Pila (Gressan), che aprirà il 1° agosto 2022, saranno comunicate nei prossimi giorni.