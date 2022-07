Concluso l’intervento di verifica di sicurezza sui rivestimenti esterni del palazzo Cogne di Aosta, libero accesso al porticato

L’intervento è stato realizzato in sole tre settimane di lavoro, considerato che lo stesso ha comportato la verifica su tutte le lastre di rivestimento esterno delle facciate del palazzo sulle vie Corso Battaglione Aosta e via Elter: rimosse le protezioni provvisorie, è stato così possibile il totale e libero accesso al porticato e al marciapiede esterno, ripristinando la piena percorribilità esterna di un edificio storico per Aosta.

"Sono soddisfatta per il completamento di questo intervento e ringraziare la Regione per i tempi. È un passaggio pedonale molto utilizzato dai nostri cittadini che se lo vedono restituito. Da parte nostra – sottolinea Josette Borre, Vicesindaca di Aosta - riprenderemo in mano i progetti che tentavano di rivitalizzare le vetrine vuote del palazzo. A seguito dell’intervento sarà possibile, da parte del comune di Aosta, il ripristino dell’originaria fermata del trasporto pubblico locale, provvisoriamente spostato ad Est sul medesimo lato di Corso Battaglione Aosta”.

"L’intervento - conclide Carlo Marzi, assessore regionale ai Lavori Pubblici - ha comportato l’impiego di piattaforme aeree dotate di bracci articolati per consentire l’accurata battitura manuale e meccanica di tutti i rivestimenti delle facciate esterne sino alla sommità dell’edificio".

Al termine dei lavori è stata rilasciata una specifica dichiarazione, atta a certificare l'avvenuta verifica su tutte le lastre di rivestimento delle facciate e del porticato a garantire la stabilità e l'ancoraggio delle medesime, restando ferma l’opportunità di disporre successivi monitoraggi consigliati con cadenza decennale.