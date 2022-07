Posti riservati alla Valle d’Aosta nei test di ammissione ai Corsi di laurea triennali delle professioni sanitarie della scuola di medicina dell’Università degli studi di Torino per l’anno accademico 2022/2023

L’Assessorato sanità, salute e politiche sociali informa che con Decreto Rettorale del 6 luglio 2022 è stato indetto, per l’anno accademico 2022/2023, l’esame di ammissione ai corsi di laurea triennali delle PROFESSIONI SANITARIE della Scuola di Medicina dell’Università degli Studi di Torino, che riserva:

n. 30 posti nel corso di laurea triennale in infermieristica di Aosta

n. 4 posti, a favore di studenti residenti nel territorio regionale, nei corsi di laurea triennali di seguito specificati;

n. 1 posto nel corso di laurea triennale in educazione professionale;

n. 1 posto nel corso di laurea triennale in fisioterapia;

n. 1 posto nel corso di laurea triennale in ostetricia;

n. 1 posto nel corso di laurea triennale in tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia.

Il test di ammissione ai corsi di laurea sopraindicati si svolgerà il giorno 15 settembre prossimo, alle ore 13, presso le sedi dell’Università degli Studi di Torino, che saranno comunicate tramite pubblicazione sul portale di Ateneo, alla pagina dedicata, il giorno 8 settembre 2022.

Per iscriversi occorre compilare, entro le ore 15 del 3 agosto prossimo, la domanda di iscrizione accedendo al portale di Unito e seguendo il seguente percorso: Iscrizioni ?? Test di ammissione.

L’accesso al test di ammissione al corso di laurea triennale in infermieristica di Aosta è subordinato al superamento dell’accertamento della conoscenza della lingua francese la cui prova si svolgerà il 25 agosto prossimo, alle ore 8.30, presso la sede del corso di laurea sita in via Saint-Martin-de-Corléans, 248. Sono esentati dall’accertamento linguistico i candidati che rientrano nelle casistiche di esonero previste dalle disposizioni regionali vigenti.

Per ogni informazione inerente alle modalità di svolgimento del test di ammissione, alla pubblicazione della graduatoria e alle operazioni di iscrizione, gli interessati possono consultare il bando dell’Università degli Studi di Torino oppure il sito www.unito.it.