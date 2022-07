Goccia a Goccia; più che una mostra

Contrabbasso e sassofono s’incontrano in centrale. In questo duetto musicale, il tema sarà̀ proprio l’energia, la «corrente elettrica» che, inevitabilmente, scorre nell’incontro tra due persone con i due artisti che giocheranno a costruire un’alternanza di accordi, contrappunti e inseguimenti.

’installazione sonora di Enrico Ascoli condurrà invece nel mondo dell’esperienza e delle emozioni con un’opera di grandi dimensioni “site specific” tutta da ascoltare e vivere in prima persona.

La mostra “Goccia a Goccia”, curata da Edoardo Vigna, responsabile di Pianeta 2030 - Corriere della Sera, tratta l’importanza di ogni goccia d’acqua, tra scarsità e accessibilità. Un’esposizione fatta per conoscere, ascoltare e capire, che invita a riflettere sugli aspetti ambientali, produttivi, economici dell’”oro blu”. Dalla maestosa imponenza dei ghiacciai fino alle remote profondità̀ dei mari in un affascinante viaggio planetario.

L’intera mostra sarà aperta tutti i giorni dalle 16:30 alle 19:00, dal 17 luglio al 28 agosto 2022, presso la centrale CVA di Maën, nel comune di Valtournenche. La visita è gratuita.

L’attenzione all’ambiente è sempre importantissima e in questo senso, ogni occasione è buona per fare la differenza.