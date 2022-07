A Valpelline contemporanea di due artiste alla scoperta del mondo

Non succede molto spesso che si propongano delle esposizioni a Valpelline. Questa volta gli Amici delll'Abbé Henry, cogliendo l'occasione del fatto che ci sono due "artiste" quasi locali .... ha promosso una rassegna nel Salone Parrocchiale in contemporanea di Olga Tochilkyna e Desiré Barone.

DESIRE’ BARONE

Ho 23 anni e disegno da quand’ero piccola. A Valpelline porto una selezione dei disegni che più mi danno soddisfazione e che significano tanto per me. Spero vi piacciano. Disegno in particolare ritratti realistici sia di personaggi famosi che amici e parenti. Sono sempre stata una pittrice autodidatta perciò i miei lavori sono frutto di tanta pratica e pazienza e non di studi accademici. Ci metto, tuttavia, del mio affinchè riescano a trasmettere la mia personalità.

Ho lavorato anche presso diverse Cooperative artistiche per la realizzazione di grembiuli, vassoi e altri oggetti decorati rigorosamente da me a mano. Ho vissuto per qualche anno a Valpelline ed ora sono nuovamente in viaggio, con la mia famiglia, verso zone più vicine al mare anche se conservo bellissimi ricordi di questi paesaggi tranquilli di montagna.

OLGA TOCHYLKINA

Nasce in Russia poi si trasferisce in Crimea. Ha attraversato momenti difficili vivendo in un’area oggi attraversata da grandi incertezze. Come tanti Russi e tanti Ucraini, anche Olga pare abbia una particolare predisposizione al viaggio. Per un’artista probabilmente questa è anche una caratteristica positiva.

Ma Olga (Olha) ha saputo riadattarsi in tutti i posti in cui si è spostata. Grazie ad una zia che vive in Italia è finita, in prima battuta, a Napoli. Lì ha vissuto 6 anni. Dalla Crimea a Napoli. Poi è andata a Roma, Pisa e da qualche anno è ad Aosta dove è apprezzata badante. Ha svolto questo importante servizio per qualche tempo anche a Valpelline.

Nel tempo libero dipinge. In Valle ha scoperto le montagne e l’incanto delle cime innevate. I suoi quadri (predilige i panorami dal vivo, ma anche fiori, personaggi femminili e gatti), oltre ai colori, esprimono sempre anche uno stato d’animo, un’espressione interiore e trasmettono calore. Anche nei paesaggi invernali c’è sempre qualche riferimento al … sotto. Un segnale che il verde tornerà. Perché questo è il messaggio dell’artista: leggere cosa c’è di buono anche sotto l’apparente grigiore di tutti i giorni. (Prof. Plinio Perilli – Casa Editrice “Pagine” – Roma)