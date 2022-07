Tutto ponto per 23/ma edizione Alpages Ouvertes alla scopera della vita in alpeggio

Alpages Ouverts è ormai entrata nella tradizione degli appuntamenti dell’estate valdostana; siamo infatti giunti alla 23ª edizione di questa manifestazione, organizzata con il contributo della Regione autonoma Valle d'Aosta.

L’iniziativa vi porterà a scoprire il fascino ed i segreti di una giornata in alpeggio in compagnia dei protagonisti della stagione estiva, che per cento giorni si dedicano ad un intenso lavoro di produzione casearia e manutenzione del paesaggio montano.

Nel contesto incantevole delle nostre montagne potrete visitare i luoghi dove nasce latte genuino, derivato diretto di pascoli incontaminati, trasformato in ottima Fontina DOP ed altri prodotti. La Regione autonoma Valle d’Aosta sostiene l’iniziativa Alpages Ouverts perché testimonia l’importanza che l’allevamento rappresenta per la nostra Regione e per la sua economia e l’autenticità della nostra tradizione rurale.

Il lavoro svolto, con impegno e costanza, dai nostri allevatori è risorsa fondamentale per la cura del nostro territorio, sia in termini di tutela del paesaggio montano che sotto il profilo produttivo con la creazione di prodotti di qualità, tra i quali i DOP, di cui la Fontina è esempio, e permette di far riscoprire al turista in visita in Valle d’Aosta le eccellenze del settore agroalimentare per il cui sviluppo stiamo lavorando in termini di valorizzazione delle professionalità e promozione del prodotto.

LA FONTINA La Fontina è uno dei prodotti di eccellenza della Valle d’Aosta. Stiamo lavorando sulla qualità, al fine di promuovere lo sviluppo dell'intera filiera e mettere in campo strategie di promo- commercializzazione. L’iniziativa Alpages Ouverts unitamente alle altre manifestazioni di promozione del settore zootecnico, coordinate dalla Regio- ne autonoma Valle d'Aosta, quali la Desarpa e il Concorso Mo- don d'or - Concorso Nazionale Fontina d'Alpage, garantiscono una strategia di promozione coordinata e sinergica nei confronti di questo prodotto di qualità e delle altre eccellenze, anche in un’ottica integrata di offerta turistica della Valle d’Aosta.