Jova Beach Party all’Area Verde di Gressan: prime informazioni organizzative e logistiche

In relazione allo svolgimento mercoledì 13 luglio della tappa del tour Jova

Beach Party, nell’Area verde di Gressan, l’Office Régional du Tourisme

informa che l’apertura dei cancelli è prevista tra le 13.30 e le 14 e l’inizio della

kermesse è in programma alle 15. Lo spettacolo di Jovanotti sul main stage

inizierà alle 20-20.30 circa.



Come raggiungere il concerto

Gli ingressi all’area di spettacolo sono due:

- ingresso lato Aosta, Area sportiva Montfleury/Cimitero (stesso varco

entrata e uscita)

- ingresso lato Gressan: percorsi diversi per l’accesso e l’esodo. In entrata:

arrivo dalla pista ciclo-pedonale imboccata al Pont-Suaz. In uscita: strada

regionale n.20 (che sarà chiusa al traffico veicolare a partire dalle 20.30)

Ai residenti ad Aosta è raccomandato di raggiungere l’area di concerto a piedi

o in bicicletta oppure utilizzando i mezzi pubblici: bus di linea n. 29, n. 3 e

navetta verde fermata davanti al cimitero, che saranno gratuiti dalle 18 alle 21 e

dalle 23 alle 02 del 14 luglio. All’ingresso presso l’area sportiva Montfleury è

presente un parcheggio bici e un parcheggio moto.



I residenti in alta e bassa Valle possono usufruire dei bus di linea, gratuiti e

potenziati per l’occasione, in partenza:

• alle ore 17 da Pont Saint Martin con arrivo alla autostazione di Aosta

alle 18.20. Da lì per raggiungere il varco del Cimitero: bus n. 29 o n. 3 o navetta

verde. Oppure, per raggiungere il varco del Pont-Suaz: a piedi passando il

sottopassaggio sotto la stazione, imboccando poi la Strada Ponte Suaz e subito

dopo il ponte la pista ciclo-pedonale. Rientro: partenza del bus dalla

autostazione alle ore 01.20 del 14 luglio.

• alle ore 17.35 da Courmayeur con arrivo alla fermata del cimitero di

Aosta alle ore 18.25. Rientro: partenza del bus dalla fermata del cimitero alle ore

01.25 del 14 luglio.

A chi utilizza l’automobile si raccomanda di prenotare il proprio posto auto

gratuito nelle apposite aree parking sulla piattaforma di ParkforFun:

https://www.parkforfun.com/it/events/place/aosta-gressan-area-verde. (Si

allega la mappa dei parcheggi)



Chiusura strade

Per consentire l’accesso pedonale al concerto in condizioni di sicurezza saranno

chiuse le seguenti arterie stradali:

dalle 12 del 13 luglio alle 3 del 14 luglio

- la strada Pont-Suaz da via Paravera

- il ponte sulla Dora e quindi la tratta di strada tra la rotonda della Torre

Piezometrica e la rotonda del Pont-Suaz

dalle 20.30 del 13 luglio alle 3 del 14 luglio

- la strada regionale n.20 (Strada Regionale di Gressan) dalla rotonda Pont-

Suaz fino alla Chiesa di Chevrot

Saranno inoltre chiuse per l’intera giornata a partire dalle 8 tutte le piste

ciclopedonali che portano all’area verde di Gressan:

- la pista ciclo-pedonale da Pollein e Pont-Suaz sarà chiusa a Plan Félinaz;

- la pista ciclo-pedonale da Pont-Suaz all’area verde di Gressan sarà

riservata al transito esclusivamente pedonale dei soli possessori del biglietto

per il concerto;

- la pista ciclo-pedonale che dalla piscina di Aosta porta alla passerella sulla

Dora e da lì all’area verde di Gressan sarà chiusa;

- la pista ciclo-pedonale che da Sarre porta alla passerella sulla Dora e da lì

all’area verde di Gressan sarà chiusa prima del cimitero di Aosta.