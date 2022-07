Jova Beach Party all’Area Verde di Gressan: Informazioni organizzative e logistiche

Conto alla rovescia per la tappa valdostana del Jova Beach Party, il tour estivo di Jovanotti che farà il suo debutto nell'area verde di Gressan mercoledì 13 luglio. L'apertura dei cancelli è prevista tra le 13.30 e le 14, la kermesse prederà il via alle 15. Lo spettacolo di Jovanotti sul main stage inizierà invece tra le 20 e le 20.30. Sono previsti due ingressi all'area spettacolo, uno lato Aosta, dall'area sportiva Montfleury (stesso varco entrata e uscita), l'altro lato Gressan con entrata dalla pista ciclo-pedonale imboccata al Pont-Suaz e uscita sulla strada regionale, chiusa al traffico veicolare a partire dalle 20.30. Ai residenti ad Aosta "è raccomandato di raggiungere l'area di concerto a piedi o in bicicletta oppure utilizzando i mezzi pubblici", si legge in una nota diffusa dalla Regione.





All'ingresso dall'area sportiva Montfleury è infatti presente un parcheggio bici e un parcheggio moto. I residenti in alta e bassa Valle possono usufruire dei bus di linea, gratuiti e potenziati per l'occasione, in partenza alle 17 da Pont-Saint-Martin (con arrivo all'autostazione di Aosta alle 18.20) e alle 17.35 da Courmayeur (con arrivo alla fermata del cimitero di Aosta alle ore 18.25). Per il rientro sono previsti due ulteriori bus: il primo in partenza alle 1.20 di notte dall'autostazione di Aosta con destinazione Pont-Saint-Martin e un secondo con partenza alle 1.25 di notte dal cimitero del capoluogo regionale, con destinazione Courmayeur. A chi utilizza l'automobile si raccomanda di prenotare il proprio posto auto gratuito nelle apposite aree parking sulla piattaforma di ParkforFun, al link https://www.parkforfun.com/it/events/place/aosta-gressan-area-verde.

Diverse anche le strade chiuse al traffico per consentire l'accesso pedonale al concerto. Dalle 12 del 13 luglio alle 3 del 14 luglio non si potrà circolare lungo la strada Pont-Suaz da via Paravera e lungo il ponte sulla Dora, compreso il tratto di strada che collega la rotonda della Torre Piezometrica con la rotonda del Pont-Suaz. La strada regionale per Gressan sarà invece chiusa dalla rotonda Pont-Suaz alla chiesa di Chevrot, dalle 20.30 del 13 luglio alle 3 del giorno successivo. Per l'intera giornata di mercoledì, a partire dalle 8, non si potrà circolare lungo tutte le piste ciclopedonali che portano all'area verde di Gressan. Nel dettaglio, la pista ciclopedonale da Pollein e Pont-Suaz sarà chiusa da Plan Félinaz, mentre il tratto da Pont-Suaz all'area verde di Gressan sarà riservato al transito pedonale dei soli possessori del biglietto per il concerto. Stop alla circolazione sulla ciclopedonale che dalla piscina di Aosta porta alla passerella sulla Dora e da lì all'area verde di Gressan; chiusa prima del cimitero di Aosta quella che da Sarre porta alla passerella sulla Dora e da lì alla zona del concerto.