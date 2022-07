Anche in alta e media Valle colture danneggiate da grandine e bomba d’acqua

Ad essere colpiti dalla grandine sono stati, in particolare, i vigneti nella zona di Quart con chicchi di ghiaccio che hanno danneggiato i grappoli già formati e in via di maturazione.

Un violento nubifragio si è abbattuto anche sui campi di Saint-Christophe, Brissogne mentre a Morgex si registrano allagamenti e smottamenti di vigneti con danni a colture delicate e pregiate.

Uva danneggiata anche a Quart

“Questi episodi di maltempo, sempre più frequenti e violenti, sono devastanti per le aziende agricole che in poche ore assistono alla distruzione del lavoro di mesi” commentano Alessio Nicoletta ed Elio Gasco, Presidente e Direttore Coldiretti Valle d’Aosta. “Abbiamo già preso contatto con i vertici regionali per fare il punto della situazione di questa settimana. Riteniamo necessario un incremento urgente di risorse del Fondo regionale calamità e uno snellimento delle regole di accesso allo stesso” concludono.