Centri Vaccinali anticovid VDA, gli orari del mese di luglio

L'Azienda Usl VDA ha emanato gli orari di apertura dei centri di vaccinazione anticovid, previsti per il mese di luglio.

Tutti i martedì pomeriggio (14.00-20.00) sono aperti al Pollein Grand Place, a Châtillon sabato 16 luglio (8.00-14.00). Apertura domenica 10 luglio per il centro vaccinale anticovid a Donnas Poliambulatorio (8.00-14.00), mentre a Morgex nei mesi di luglio e agosto il centro vaccinale sarà chiuso, così come il Drive In che resterà attivo solo per l'effettuazione dei tamponi.

Per tutte le somministrazioni, il doppio canale di accesso mediante prenotazione sul portale di Poste oppure a libero accesso.

Possono accedere alla somministrazione della IV dose esclusivamente i soggetti appartenenti ad una delle categorie seguenti, previa valutazione da parte del medico vaccinatore: