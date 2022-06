Institut Don Bosco Aoste sera remis à Fondation

L'Institut Don Bosco d'Aoste, propriété depuis plus de cent ans des religieuses de la communauté de San Giovanni Bosco, sera remis à une Fondation, spécialement créée à ce but. C'est ce qu'a annoncé l'évêque d'Aoste, monseigneur Franco Lovignana, dans une lettre aux fidèles du diocèse diffusée hier à l'occasion du Corpus Domini.

La congrégation des Filles de Marie Auxiliatrice, qui gère depuis toutes ces années l'école créée pour les besoins du quartier Cogne d'Aoste, ne quittera pas la Vallée, mais donnera vie à une communauté plus petite, dédiée à Mère Rosetta Marchese, dans la paroisse de Saint-Martin-de-Corléans, toujours dans le chef-lieu.

"Nous remercions les sœurs pour leur présence et pour leur service précieux et très apprécié dans l'école et dans la vie pastorale de la ville d'Aoste- dit Lovignana-, nous les accompagnons avec la prière dans leur nouvelle destination et nous accueillons avec gratitude la communauté qui se forme".