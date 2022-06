La commune de Fénis est prête à accueillir la 46e édition de la Rencontre Valdôtaine

Aujourd’hui, mardi 14 juin, dans la salle Maria Ida Viglino du palais régional, le président de la Région Erik Lavevaz et le syndic de Fénis Mattia Nicoletta ont présenté la 46e édition de la Rencontre Valdôtaine, qui se tiendra à Fénis, dimanche 7 août prochain.

Ce traditionnel rendez-vous, organisé par la Présidence de la Région avec la collaboration des institutions du territoire régional, réunit en Vallée d’Aoste les Valdôtains du pays et les Valdôtains émigrés.

Selon le président de la Région, Erik Lavevaz, « ce projet témoigne de la richesse du patrimoine de l’émigration valdôtaine, une richesse qui n’est pas uniquement liée aux expériences du passé : aujourd’hui l’émigration prend une nouvelle dimension grâce aux expériences des jeunes Valdôtains qui choisissent de traverser les frontières dans le cadre de leur parcours professionnel. Nous sommes donc heureux de poursuivre cette démarche, qui vise à consolider les racines des Valdôtaines et des Valdôtains qui parcourent le monde pour s’épanouir et élargir leurs horizons : il est important que leur rapport avec notre petite patrie puisse se poursuivre et se renforcer, surtout au moment où, face à eux, la dimension globale est toujours plus présente. »

Le syndic de Fénis, Mattia Nicoletta, est quant à lui, d’abord revenu sur ses souvenirs : « En 1995, lors de la première Rencontre organisée à Fénis, j’avais 15 ans et je j’ai conservé dans mon cœur le sentiment d’appartenance à l’identité valdôtaine manifesté par les émigrés. Je me suis alors demandé quand une autre occasion se serait présentée. Une fois élu à la tête de la Commune, avec Fabio Cerise nous avons présenté notre candidature pour accueillir la Rencontre. Il a été important pour nous de pouvoir compter sur le soutien de l’Administration régionale : cela nous a perms de réaliser les travaux de pavage d’une aire de Tzanti de Bouva. Cela nous permettra de disposer dorénavant d’un nouvel espace destiné à accueillir ce type d’événements. À cela s’ajoute la décoration du rond-point situé à l’entrée du village par une structure métallique, conçue par l’architecte Chiara Guglielmo, qui symbolise les voyages vers d’autres pays des gens de Fénis, les feoheuren. »

À partir de 9h30, les participants à la Rencontre seront accueillis par les notes du Corps philharmonique de Fénis au lieudit Tsantì de Bouva où, tout au long de la journée, le groupe historique de Fénis Le Cors dou Heralt et le chœur ChanteEnvers proposeront diverses animations. Puis, à 10h, ils seront invités à suivre la messe en plein air.

Vers 11h, les représentants des autorités prendront la parole, avant le dévoilement d’une plaque commémorative, sa bénédiction et le dépôt d’une gerbe à la mémoire des émigrés.

À 12h15, Valdôtains du Pays et Valdôtains de l’extérieur pourront prendre un apéritif en musique, avant le déjeuner convivial qui sera servi à l’abri d’un pavillon ouvert.

À partir de 15h, l’exposition aménagée dans le cadre du projet « La mémoire de l’émigration » ouvrira ses portes dans la structure de Tsantì de Bouva, tandis qu’un petit train permettra de découvrir différentes facettes de Fénis, en faisant étape au moulin du hameau de Barche, puis au four du hameau du Perron pour y observer le pétrissage et la cuisson du pain, au musée de l’artisanat typique – MAV pour une visite libre et, enfin, au château de Fénis, pour une visite guidée.

Déjeuner : 25 euros pour les adultes ; 12 euros pour les enfants de 6 à 12 ans ; entrée gratuite pour les moins de 6 ans. Paiement sur place, au guichet d’accueil de la Rencontre, dimanche 7 août.

Réservation obligatoire, le 25 juillet au plus tard