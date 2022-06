Nuova ambulanza per il Comitato di Aosta della CRI

I contributi della Fondazione CRT garantiscono 21 nuove ambulanze per il servizio sanitario di emergenza 118 in Piemonte e Valle d'Aosta.

Per questo acquisto è stato erogato 1 mln di euro dall'organizzazione di volontario del bando "Missione Soccorso". Di queste 21 ambulanze una anche in VDA, al Comitato di Aosta della CRI dove sono stati donati 50mila euro per l'acquista del nuovo mezzo.

A sottolineare questo acquisto sono il Presidente della Fondazione CRT Giovanni Quaglia e il Segretario Generale Massimo Lapucci: "Le nuove ambulanze che entreranno in servizio grazie ai contributi della Fondazione CRT sono una risorsa preziosa per il sistema sanitario, sottoposto a stress e usura del tutto eccezionali negli ultimi due anni a causa della pandemia: una sicurezza in più per la salute dei cittadini e un supporto importante per l’impegno dei volontari".