DOPO LA SEGNALAZIONE DI CITTADINANZATTIVA POTENZIATO IL CENTRO PRELIEVI DELL’OSPEDALE DI AOSTA

L’Azienda Usl comunica che da lunedì 13 giugno 2021 il Centro Prelievi dell’ospedale U. Parini di Aosta attiverà un ulteriore box, operativo dalle ore 07:00 alle 10:00, passando da 3 a 4 con il conseguente aumento degli “slot” di prelievo. Questo incremento ridurrà i tempi di attesa delle prenotazioni.

Il numero dei box di prelievo sarà implementato progressivamente.Le poche righe dell'Usl giungono dopo che Cittadinanzattiva VdA aveva segnalato i tanti disagi causati ai cittadini che si recavano al Centro prelievi del Parini.

Come aveva scritto Aostacronaca il 7 giugno Cittadinanzattiva Valle d’Aosta ha ricevuto numerose segnalazioni di cittadini inerenti possibili disservizi relativi al Centro Prelievi presso l’Ospedale “U. Parini” di Aosta.

Cittadinanzattiva ricordava che l’USL Valle d’Aosta ha chiuso il bilancio in attivo grazie al risparmio di spesa destinata all’assunzione di personale, una mancata assunzione di personale che rischia di comportare sia l’allungamento delle liste d’attesa per prestazioni sanitarie sia un carico di lavoro eccessivo nei reparti di degenza, oltre che un mal funzionamento delle prestazioni territoriali e domiciliari.

“D’altra parte, come noto – sottolinea Maria Grazia Vacchina - non tutti i cittadini possono permettersi di accedere a prestazioni sanitarie private tanto che, in alcune situazioni, risulterebbero anche in Valle d’Aosta persone costrette a non curarsi”.

Ora gli organici saranno potenziati. Segno che le garbate ed educate proteste qualche volta vengono prese in considerazione.