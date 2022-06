Formalizzato l’ingresso di Walsin Lihwa Corporation in Cogne Acciai Speciali

L’operazione comporta la creazione del leader globale nella produzione e commercializzazione di acciai inossidabili lunghi speciali e conferma la centralità del sito aostano per il mercato europeo.

Da fonti aziendali sono confermati sia il piano di sostenibilità, approvato dalla Società e che sarà implementato in tutti i suoi punti, che il piano di investimenti da oltre 110 milioni di euro nei prossimi tre anni (2022-24) per il sito di Aosta.

"La strategia di sviluppo del nuovo Gruppo, che ricordiamo essere già fortemente presente in Europa ed Asia con piani concreti di sviluppo in USA, delegati alla Cogne Acciai Speciali - precisa la nota Cas richiederà progressivi ma significativi incrementi produttivi nel sito di Aosta, con relativo aumento della turnistica e, quindi, dell’occupazione".

A sn Giuseppe Marzorati, presidente Cas, ed il nuovo socio di maggioranza durante la formalizzazione dell'accordo

L’assetto produttivo del Gruppo è complementare e sinergico, garantendo, a tendere, la logica dello “one-stop shop” anche per le marche più complesse di acciaio inossidabile e leghe di nickel a livello globale.

Si legge ancora nella nota che "l’attenzione alle persone, alla sostenibilità nella sua accezione più ampia, l’ossessione per la produzione di qualità ed il servizio al Cliente sono elementi comuni ad entrambe le Società, che semplificheranno ed agevoleranno il percorso di sviluppo congiunto".

Il documento aziendale riporta poi una dichiarazione Mr Chiao, Presidente di Walsin Lihwa Corporation: "L’investimento, insieme alla famiglia Marzorati, in CAS, nella comunità Valdostana, ci riempie di orgoglio: abbiamo il massimo rispetto per le competenze professionali dei managers e dello staff della CAS. La Walsin è un grande gruppo industriale, non finanziario, e lavoreremo per garantire la crescita e lo sviluppo della Società".