Inaugurazione dell'esposizione Recupero Ex Priorato Saint-Bénin

Inaugurazione al Centro Saint-Bénin di Aosta l’esposizione Recupero Ex Priorato Saint-Bénin. Mostra Concorso di Progettazione, realizzata in collaborazione con gli Ordini patrocinatori degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori e degli Ingegneri della Valle d'Aosta.

La mostra illustra i risultati del Concorso di progettazione a procedura aperta in due gradi relativo all'intervento di recupero dell'ex Priorato Saint-Bénin, da destinare a servizio del Convitto regionale "F. Chabod" ad Aosta.

L'area oggetto di intervento è inserita all'interno di un ampio settore urbano che, delimitato a Nord da via Festaz, a Est da via Conseil Des Commis, a Sud da via Cretier e ad ovest da via Piave, è completamente riservato all'istruzione e alla cultura.

L'obiettivo generale è quello di ampliare nel Capoluogo regionale l'offerta di servizi residenziali, di ristorazione e assistenza per gli studenti di tutti i gradi di scuola, mediante il recupero e la valorizzazione del complesso monumentale dell'ex Priorato Saint-Bénin, attualmente utilizzato solo per la parte dell’ex-Chiesa come prestigioso Centro espositivo.

Il recupero dell'ex priorato e collegio Saint-Bénin, che si trova nelle immediate vicinanze del Convitto Chabod, consentirà di trasferire diverse funzioni insediate nella sede principale del Convitto, aumentando sia la capienza ricettiva, sia la dotazione di aree ludico/ricreative, da tempo eliminate, per far fronte a necessità didattiche, rendendo l'insieme più vivibile e adeguato ai bisogni dell'utenza giovane (6-19 anni)".

La procedura concorsuale, grazie allo specifico Know-how messo a punto dal Consiglio Nazionale degli Architetti PPC e adottato dalla Regione autonoma Valle d'Aosta, nonché al lavoro della Giuria, si è potuta concludere in soli 170 giorni, con il primo livello di progettazione già in possesso dell'Ente pubblico.

In mostra sono espositi tutti i 45 progetti presentati, provenienti da 25 diverse località italiane e da una località svizzera.

La partecipazione all'evento prevede l'acquisizione di 2 CFP per la formazione continua degli Architetti e degli Ingegneri.

La mostra è a ingresso gratuito e sarà aperta al pubblico fino al 10 luglio 2022.

Orario di apertura: martedì-domenica, dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18.