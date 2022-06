Attribution du nom de "Liliana Brivio" aux jardins pubics pour les enfants à Aoste

La Présidence de la Région, l’Assessorat de l’agriculture et des ressources naturelles et l’Assessorat de l’éducation, de l’université, des politiques de la jeunesse, des affaires européennes et des sociétés à participation régionale communiquent que la cérémonie officielle d’attribution du nom de « Liliana Brivio », professeure et maquisarde, aux aires de jeux et aux jardins publics pour les enfants situés rue Boniface Festaz, se tiendra mardi 7 juin, à 11h, à Aoste.

C’est donc pour honorer la mémoire d’une figure emblématique de la défense de la civilisation et de la culture valdôtaines, ainsi que de la langue française, que ces jardins publics de propriété régionale se verront attribuer le nom de Liliana Brivio.

L’Association DORA-Donne in Valle d’Aosta et l’ITPR Corrado Gex d’Aoste participeront également à la cérémonie.