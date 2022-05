in occasione della rassegna Jeudi Culture, la Biblioteca comunale di Saint-Cristophe, propone per giovedì 9 giugno la presentazione del libro "Due manoscritti in notazione gregoriana nella Parrocchia di Roisan: Cappelle di Closellinaz-Dessus e di Blavy".

L'appuntamento è per le ore 20.45 presso la Chiesa parrocchiale di Saint-Christophe.

Interverranno Leo Sandro Di Tommaso, autore del libro, il Dott. Raul Dal Tio e Don Ivano Reboulaz.