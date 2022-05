Giunta Comunale approva Protocollo d'intesa per sviluppo area Aosta, Gressan-Pila e Cogne

Il processo avviato dall’Amministrazione comunale per lo sviluppo di collaborazioni e attività congiunte con altri Enti locali della Plaine, società e istituzioni del territorio e attori comunque attivi nel contesto regionale e nella città di Aosta, conosce un ulteriore, significativo, progresso.

La Giunta Comunale ha approvato lo schema di protocollo d’intesa per lo sviluppo di azioni interterritoriali di promozione turistica, sociale, ambientale e trasportistica all’interno dell’area Aosta, Gressan-Pila e Cogne che verrà sottoscritto nei prossimi giorni insieme ai comuni di Gressan e Cogne e alla società Pila SpA.

Il protocollo nasce dalla volontà dei quattro soggetti di operare congiuntamente al fine della valorizzazione reciproca dei propri ambiti territoriali e comprensoriali. Il tutto a partire dal riconoscimento degli stretti legami di vicinanza, non solo territoriali, ma anche culturali, commerciali, amministrativi e turistici, esistenti tra Aosta, Gressan e il comprensorio di Pila.

Ma allo stesso tempo anche dei rapporti tra Cogne e il territorio della Plaine, in virtù dell’antica relazione tra miniere estrattive e siti per la trasformazione dei metalli che potrebbe essere rinnovata attraverso una linea trasportistica su fune in grado di collegarsi ad Aosta tramite il comprensorio di Pila.

Entro 60 giorni dall’approvazione del protocollo sarà istituita una cabina di regia politico strategica, costituita da rappresentanti politici e tecnici appartenenti a soggetti sottoscrittori del protocollo d’intesa, che determinerà gli indirizzi generali e approverà un programma annuale, anche in correlazione con le interlocuzioni e gli indirizzi concordati con la Regione autonoma Valle d’Aosta per lo sviluppo integrato dell’area presa in causa e, nel contempo, valorizzando le esperienze e le potenzialità delle singole realtà locali.

Il protocollo avrà validità triennale rinnovabile per un ulteriore triennio.