Samedi 28 mai marque le retour de la Corvée de Charvensod

Le rendez-vous est fixé à 8 heures, à la caserne des pompiers, dans la localité de Vachordaz. Les plus petits seront également impliqués dans la course, le point de rendez-vous étant fixé à 9 heures sur le parvis de l'école primaire Adelline Lucianaz. De Capoluogo à Roulaz, de Santa Colomba à Raffort, en passant également par le chemin de Becca di Nona, ce seront les zones de la commune concernées par le nettoyage des routes et chemins agricoles.

Pour les plus jeunes, "ce sera aussi une merveilleuse occasion d'apprendre à connaître le territoire et les plantes qui le peuplent, et ils termineront leur journée en restaurant un parterre de fleurs", peut-on lire dans une note. Un apéritif final, offert à tous les participants, est prévu.

Pour participer à la corvée, les réservations sont appréciées avant 13 heures le mercredi 25 mai, en appelant le 0165 279709 et le 0165 279731. Il est recommandé de porter des vêtements et des chaussures de travail et, pour ceux qui le peuvent, d'apporter des outils tels que des binettes, des râteaux, des pelles, des cisailles et des débroussailleuses.