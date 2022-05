Colorful Bike Tour scopre le ciclabili dal Piemonte alla Valle d'Aosta

Un viaggio in bici da Torino a Saint-Marcel, a pochi chilometri da Aosta, passando da Ivrea, lungo nuove e vecchie piste ciclabili metro montane di Piemonte e Valle d’Aosta. Capoluoghi connessi con la mobilità lenta e l’arte urbana che racconta il territorio: opere murarie sul tema della sostenibilità lungo la nuova pista ciclabile di Saint-Marcel.

Un tour in bici e una residenza artistica, dal 22 al 28 maggio 2022, per dimostrare che possiamo spostarci da una regione all’altra, diminuendo il nostro impatto ambientale. Gli artisti Collettivo FX e Mrfijodor, con il supporto del documentarista Michele Rossi (Krono Photo Filmmaker & Film Producer) ci accompagnano in un viaggio lento, dalla città alla montagna.

Un progetto per connettere le grandi città con i nuovi spazi dedicati al lavoro e allo studio immersi nella natura della rete NATworking, la prima rete interregionale di spazi dedicati al lavoro e allo studio di Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta. Si vuole incentivare l’utilizzo della rete di trasporto sostenibile metro montana e sensibilizzando la comunità a diminuire il proprio impatto ambientale. A Saint-Marcel sta nascendo un co-working diffuso: il Comune mette a disposizione alcuni spazi sottoutilizzati con postazioni dedicate e wi-fi per studenti, smart worker e nomadi digitali. Persone che vivono in Valle o che vengono da altre regioni, che vogliono scoprire un nuovo territorio e che potranno usufruire anche del servizio di ospitalità del progetto di albergo diffuso “Paese Albergo”.

Colorful Bike Tour è una residenza creativa nell'ambito del progetto abitanti temporanei - Nuovi servizi di prossimità per aree montane resilienti a cura di NATworking APS con Comune di Inverso Pinasca, Comune di Saint-Marcel e Associazione Dislivelli, vincitore dell’avviso pubblico Creative Living Lab - 3° edizione, promosso dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura.





Questa seconda edizione del Colorful Bike Tour è ospitata e sostenuta dalla VI.M. srl., unica azienda in Valle d'Aosta che produce mangimi ad uso zootecnico, dal 2007. L’edificio della VI.M. srl affaccia proprio sulla nuova ciclabile metro montana in costruzione. Con l’idea di incontrare gli artisti e conoscere il territorio, nelle giornate di giovedì 26, venerdì 27 e sabato 28 maggio sarà possibile pranzare insieme agli artisti e abitanti temporanei! Tre momenti conviviali (dalle ore 12 presso la VI.M. srl in Zona Industriale 9/A di Saint-Marcel) per assaggiare i prodotti del territorio grazie allo street food di aziende agricole locali come l’Azienda Agricola La Ferme Du Grand Paradis di Cogne e l’Azienda Agricola Jour e Nuit di Torgnon. L'inaugurazione dell'opera murale di circa 400 metri quadrati è prevista per sabato 28 maggio alle ore 11:30 presso la VI.M srl in Zona Industriale 9/A a Saint Marcel.

NATworking APS nasce da un gruppo di giovani professionisti della rigenerazione urbana con l'obiettivo di migliorare le condizioni di lavoro di studenti e lavoratori, valorizzando aree interne e territori extra-urbani. Si occupa di riattivazione di spazi, progettazione di servizi per il lavoro da remoto, co-produzione di offerta culturale e sportiva e promozione di progetti di welfare di prossimità, cittadinanza attiva e sviluppo locale.

Scopri il progetto su: info.natworking.eu/<wbr></wbr>abitantitemporanei