III Commissione favorevole sulle disposizioni per la riqualificazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica

Semaforo verde della III Commissione "Assetto del territorio" sulle disposizioni per la riqualificazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica.

Ad essere soddisfatto di questa approvazione del provvedimento è il Presidente Chatrian della Commissione, che sottolinea con questo disegno di legge si va a sostenere l'azione dell'ARER nella riqualificazione del quartiere Cogne ad Aosta e di di 22 stabili (per un totale di 319 alloggi) sull’intero territorio regionale. un atto urgente, vista anche la necessità di cogliere le opportunità del bonus 110% per la riqualificazione del patrimonio in capo all'ARER.

La Commissione ha anche valutato in maniera positiva sia la proposta legislativa dia il cronoprogramma delle ristrutturazioni dell'Azienda, per migliorare le prestazioni energetiche degli immobili oltre che la qualità del patrimonio di edilizia residenziale pubblica.

"Questo incontro ha permesso ha permesso di confermare la valenza di questo disegno di legge - evidenza il Presidente della Commissione - a maggior ragione alla luce di quanto anticipato dal Presidente Lavevaz e dall'Assessore Marzi sulle possibilità di finanziamenti al BIM in qualità di ente di governo dell'ambito unico per la gestione della risorsa idrica, a seguito del parere rilasciato positivamente dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) a inizio maggio".