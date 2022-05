La tempesta criminale sull’isola felice messa in scena dai ragazzi del Liceo Berard di Aosta

Sabato 14 maggio 2022 è una data che rimarrà nella memoria di chi ha assistito alla rappresentazione teatrale L’Isola felice, tratto da ‘La Tempesta’ di W. Shakespeare, messo in sena dal presidio Antonio Landieri – Marcella Levrano di Libera Valle d’Aosta.

“L’Isola felice – ha spiegato, presentando lo spettacolo, Donatella Corti, referente di Libera Valle d'Aosta – è una riscrittura della “Tempesta” di W. Shakespeare dove l’isola di Prospero (Giovanni Selis) diventa un’isola felice della Valle d’Aosta”.

Il protagonista è alle prese con la diffidenza di quelli che cerca di aiutare e si trova a far riflettere una famiglia mafiosa il cui figlio (Ferdinando) comprende quale strada intraprendere a partire dalla testimonianza di alcune vittime innocenti.

Lo spettacolo è stato scritto dagli studenti nel 2020, data in cui avrebbe dovuto andare in scena ma rinviato a causa della pandemia. La

La pièce messa in scena al Palais è stata arricchito da musiche, coreografie e testi eseguiti e realizzati dagli studenti.

Uno spettacolo bellissimo ed emozionante, molto istruttivo, educativo e coinvolgente capace di trasmettere emozioni e sentimenti che fanno pensare, perché ti mette davanti ad un problema che ha rappresentato e rappresenta un dramma della nostra Petite Patrie. Impressionante come è stata presentata una tematica, quella della criminalità organizzata e di chi finge di non vedere, in modo così efficace e netto.

Alle vicende locali sono state legate le storie personali dei protagonisti della Tempesta chez nous:

Giovanni Selis pretore di Aosta che stava indagando sul casinò di Saint Vincent. Il 13 dicembre 1982 una bomba distrusse la sua auto Fiat %00 parcheggiata nei pressi della sua abitazione in via Monte Solarolo. Il fatto provocò nel Pretore un profondo stato di prostrazione tale da portalo al suicidio il 9 maggio 1987.

Bruno Caccia magistrato anche ad Aosta assassinato dalla ‘ndrangheta a Torino.

E poi la testimonianze di due donne:

Rosa Visone una ragazza di 16 anni assassinata l’8 gennaio 1982; mentre stava rientrando a casa con la sorella Lina, è stata colpita da un proiettile nel corso di una sparatoria tra camorristi del clan Cutolo e Carabinieri.

Emanuela Setti Carraro moglie del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa che la sera di venerdì 3 settembre 1982 era alla guida dell’auto con a fianco il marito; entrambi vennero crivellati di colpi sparati da un sicario della criminalità organizzata.

Complimenti, dunque, ai ragazzi che sono riusciti a farci aprire gli occhi su un argomento che ci tocca da vicino e che molto spesso sottovalutiamo:

Sofia Sistilli - Prospero/Selis; Miranda/Sara – Giulia Polo Grava; Luigi - Donatella Corti solo voce finale; Federico Zaccuri – Capitano; Ghiara Ferraris – Marinaio 1; Mélanie Carrel – Marinaio 2; Rebecca Mercurio – Ariele; Valeria Papagni – Calibano; Chiara Paglino – Ferdinando; Gabriele Felipe Buzzoni – Ferdinando; Andrea Polesel – Gonzalo; Sofia Ruggiero – Sebastiano; Antonio – Théo Landoni; Stefano – David Jiang; Sveva Botrugno – Trinculo; Elena Scofone – Bruno Caccia; Sara Pirozzolo – Emanuela Setti Carraro; Mariel Plebs – Rosa Visone; Sofia D’Aprile – Arpaia 1; Cinzia Albanese – Arpaia 2; Alizée Jacquemin – Arapaia 3.

MUSICISTI COMPOSITORI ED ESECUTORI

Marta Diotallevi, Gianluca Servodidio, Sveva Botrugno, Edoardo Motto Ros, Rémy Savoye, Giulia Polo Gava.

GRUPPO DANZA

Cinzia Albanese, Théo Landoni, David Jiang, Chiara Ferraris, Mélanie Carrel, Sofia Sistilli, Sofia D’Aprile, Sofia Lancerotta, Valeria Papagni, Giulia Chiepolo.

DIETRO LE QUINTE

Isabel Cavallaro, Giulia Spinella, Giulia Geminiani, Angela Raffa.

COREOGRAFIE

Sara Ubbiali

DISEGNO LUCI

Andrea Del Posso (Branz auto light

AIUTO REGIA

Andrea Polesel

REGIA

Donatella Corti.