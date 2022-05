Operaio morto a Ollomont, disposta la perizia

Sopralluogo nel cantiere della casa a Ollomont che il Ministro Cartabia usa per le proprie vacanze e dove qualche settimana fa ha perso la vita un'operaio lo scorso 3 maggio (clicca QUI ).

In base a una prima ricostruzione, l'uomo, un 38ennedi origine rumena, è rimasto schiacciato da una trave nel garage della villetta, dove inutili sono stati i soccorsi.

La Procura della Repubblica di Aosta sta indagando per omicidio colposo e ha disposto una perizia per capire come sono andati i fatti.

È iniziato il sopralluogo nel cantiere della casa di villeggiatura di Ollomont (Aosta) del ministro Cartabia, dove il 3 maggio scorso è morto in un incidente sul lavoro l'operaio 38enne Costantin Cobanel