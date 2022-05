Operaio muore in un cantiere a Ollomont

Un operaio di 38 anni è morto nel cantiere di un'abitazione privata, a Ollomont, nell'alta Valpelline, in Valle d'Aosta. In base a una prima ricostruzione, l'uomo è rimasto schiacciato da una trave nel garage della villetta, nella mattinata di oggi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri per la ricostruzione della dinamica dell'incidente, e il 118 con l'elicottero della protezione civile regionale.

L'uomo, cittadino straniero, stava lavorando in un cantiere edile nell'abitazione in cui la ministra della Giustizia, Marta Cartabia, passa le vacanze da anni. Cartabia è cittadina onoraria di Ollomont dalla scorsa estate.