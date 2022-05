Alpinista cade sul Pilier Petey, immediato intervento del Soccorso Alpino Valdostano

Il Soccorso Alpino Valdostano interviene nella zona a monte del rifugio Crete Seche per un incidente sul Pilier Petey, lungo la via Prince Robert.



Si tratta di un alpinista che, partito per il secondo tiro da capocordata, è caduto.

Il compagno di scalata è riuscito a trattenerlo, limitando la caduta ma non è in grado di riportarlo in sosta.



Si è tentato l'intervento in elicottero ma a causa della verticalità della parete la lunghezza del verricello (80 metri) non è stata sufficiente e non è bastato neanche l'ulteriore allungo di 20 metri.



I tecnici del Soccorso Alpino Valdostano hanno quindi deciso di farsi lasciare alla base della parete e scalare il primo tiro per raggiungere la cordata. L'intervento è in corso. Il ferito, in contatto costante con i soccorritori, riferisce di avere una probabile frattura alla caviglia e diverse contusioni ma di essere cosciente e vigile.