Nettoyage de printemps à Courmayeur, la corvée début juin

Cirer le pays et les vallées pour le début de la saison estivale et l'arrivée des touristes. C'est l'objectif de la manifestation "PuliAMO Courmayeur" (Nettoyons Courmayeur), qui aura lieu le samedi 4 juin. Elle est organisée par la Commune de Courmayeur, en collaboration avec le Csc, société de services à participation communale. Les citoyens, les associations et les organismes du territoire sont invités à participer. Les corvées étaient des moments de partage de la communauté pour faire l'entretien sur les rus d'irrigation, les bâtiments communautaires, les routes voisines. La corvée organisée début juin durera toute la journée et se terminera par un moment convivial.



Les personnes intéressées peuvent envoyer un courriel electronique avec leurs nom, prénom et numéro de téléphone à info@courmayeurmontblanc.it. La date limite d'inscription est fixée au mercredi 1er juin. Les inscriptions peuvent également être faites sur place le jour même. Des groupes de travail seront organisés et les zones de compétence pour le nettoyage seront indiquées. Les matériaux, comme les gants et les sacs, seront fourni par la Commune de Courmayeur. Le rendez-vous est à 8h30 place Grivel, à Dolonne, où seront organisées les équipes.