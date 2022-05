Il Gran Paradiso protagonista del programma di Canale 5 "L'Arca di Noè"

Nella puntata di domenica 15 maggio, Fondation Grand Paradis presenta il Gran Paradiso con tutte le sue bellezze. Il team della Fondazione, insieme al Direttore Luisa Vuillermoz, ha accompagnato la conduttrice e autrice della trasmissione Maria Luisa Cocozza e la sua troupe alla scoperta delle straordinarie peculiarità naturalistiche e culturali del territorio, dallo spettacolare belvedere di Gimillan ai Prati di Sant’Orso, dal maestoso Pont d’Aël alle stanze nobiliari del Castello d’Introd, con un’accurata visita ai centri visitatori di Cogne - con le nuove postazioni osteofoniche - e di Rhêmes-Notre-Dame, dove si può vivere l’esperienza di salita virtuale alla vetta del Gran Paradiso.

Il programma televisivo, condotto da Maria Luisa Cocozza, ha festeggiato 500 puntate domenica scorsa, con uno share del 16,36% e 2.268.000 spettatori e dal 2012 segue il TG della domenica su Canale 5, con servizi, notizie curiose, storie fantastiche, consigli degli esperti, testimonianze sul mondo degli animali e della natura.

In attesa della riapertura estiva di tutti i siti gestiti dalla Fondazione, l’appuntamento è dunque a "L'Arca di Noè" e su mediasetplay.it, per far ammirare agli spettatori di tutta Italia il patrimonio unico del Gran Paradiso.