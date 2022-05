Ricomposte Prima, Seconda e Quinta Commissione Permanente Consiglio Valle

A inizio Legislatura, nel 2020, il Consigliere Marquis era stato nominato in queste Commissioni quale componente per la maggioranza: dopo il suo passaggio all'opposizione ad aprile 2022, non era più rispettato il rapporto tra maggioranza e minoranza previsto dal Regolamento interno del Consiglio.

L'Assemblea ha quindi provveduto a sostituirlo, nominando i Consiglieri Roberto Rosaire e Andrea Padovani (per la maggioranza) e il Consigliere Pierluigi Marquis (per la minoranza) nella prima Commissione "Istituzioni e autonomia" (che passa da 9 a 11 componenti), il Consigliere Renzo Testolin nella seconda Commissione "Affari generali" e il Consigliere Antonino Malacrinò nella quinta Commissione "Servizi sociali".

Il Capogruppo di Forza Italia ha ricordato che il 4 aprile, al momento della costituzione del gruppo Forza Italia e del passaggio all'opposizione, aveva dato immediata disponibilità a dare le dimissioni nelle Commissioni consiliari, ma era stata annunciata una verifica di maggioranza per dare un nuovo quadro politico alla Valle d'Aosta. Con grande responsabilità, ha aggiunto Pierluigi Marquis, abbiamo continuato a sostenere i provvedimenti della Giunta, come la legge "omnibus", e dato la disponibilità a votare il disegno di legge sugli esami di Stato. Per Marquis, a fronte dello stallo attuale, è doveroso ricostituire le Commissioni per mettere il Consiglio di poter lavorare, alla maggioranza di concludere le verifiche. Marquis ha specificato che il suo gruppo continuerà a dare il proprio contributo, onorando il proprio lavoro con iniziative ispettive e propositive. Si è quindi augurato che le Commissioni vengano convocate a breve anche per il rinnovo delle cariche interne.

La Capogruppo di PCP ha ricordato che il 6 aprile 2022 la crisi, che si trascinava da tempo, è entrata ufficialmente in Consiglio regionale. A distanza di un mese da questo fatto e di un anno di interim dell'Assessorato ambiente, ha aggiunto Erika Guichardaz, oggi si chiede all'Aula di votare l'integrazione di alcune Commissioni senza la volontà di chiarire se la volontà è quella di proseguire e rilanciare la maggioranza a 18 o si fa questo passaggio per traccheggiare, per non decidere, per tirare a campare. Per la Consigliera, bisognerebbe anche pensare a nominare il Presidente della quinta Commissione, il nuovo Assessore, come e chi destinerà gli oltre 100 milioni dell'avanzo di amministrazione. Ha quindi annunciato che il gruppo PCP non intende partecipare alla votazione perché questa situazione non è più tollerabile e si cerca di far passare una scelta politica spacciandola per un fatto tecnico.

La prima Commissione risulta così composta: Claudio Restano (Presidente); Giulio Grosjacques, (Vicepresidente), Albert Chatrian, Paolo Cretier, Roberto Rosaire, Andrea Padovani, Erika Guichardaz, Erik Lavy, Pierluigi Marquis, Simone Perron, Paolo Sammaritani.

Seconda Commissione: Antonino Malacrinò (Presidente), Roberto Rosaire (Segretario), Aurelio Marguerettaz, Renzo Testolin, Stefano Aggravi, Dennis Brunod, Marco Carrel.

Quinta Commissione: Claudio Restano (Vicepresidente), Andrea Padovani (Segretario), Aurelio Marguerettaz, Antonino Malacrinò, Mauro Baccega, Andrea Manfrin, Nicoletta Spelgatti.