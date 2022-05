Progetto Civico Progressista 'QUALE MAGGIORANZA? E A QUANDO?'

La crisi aperta più di un anno fa a seguito della incoerenza rispetto a contenuti e programmi dell'alloramaggioranza, è stata ufficializzata solo dopo le dimissioni del consigliere Marquis, oltre un mese fa,e sono state avviate consultazioni che ad oggi sembrano non aver trovato una conclusione esoprattutto non aver affrontato i nodi programmatici.

Tra l'altro anche disattendendo il mandato del Conseil fédéral unionista che aveva chiesto di sentire tutte le forze politiche (escluso PCP?). Nelle commissioni attualmente vi sono importanti atti quali il Piano della Salute e del Benessere sociale, l'istituzione del Servizio Idrico Integrato, la legge sulle nomine nelle partecipate, la modifica della legge elettorale e presto vi sarà la scelta sulla destinazione di oltre 100 milioni di avanzo, provvedimenti che non si capisce da quale maggioranza saranno sostenuti.

Si sceglie di tirare a campare, integrando le commissioni, ma senza scegliere il Presidente della Quinta commissione e l'Assessore all'Ambiente e ai Trasporti, mantenendo di fatto l'interim più lungo della storia al fine di poter continuare a trattare sui posti di governo e, visto che non ce ne sono abbastanza, di crearne anche di nuovi.

Gli elettori leghisti sono d'accordo ad accettare il “marciume" dell'Union Valdôtaine(come dichiarato a Pontida) in virtù della "pari dignità" nella spartizione delle poltrone? Mentre gli elettori unionisti sono disposti ad ingoiare un accordo “con forze populiste e nazionaliste” per seguirele imposizioni degli eletti in Piazza Deffeyes?

Rammentando i famosi “quindici giorni" promessi dal presidente Lavevaz per sostituire l'assessora all'Ambiente, poi diventati (ad oggi) un anno, i valdostani non possono far altro che affidarsi al motto “aspetta e spera".