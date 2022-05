INCONTRO DI ORIENTAMENTO AL CORSO DI LAUREA IN INFERMIERISTICA

L’incontro, si svolgerà in Corso Saint-Martin-de-Corléans, 248, al 2° piano (ex Maternità), Aosta.

Sarà presentata l’offerta formativa del corso di laurea in infermieristica- sede di Aosta - e degli altri corsi di laurea delle professioni sanitarie con sede a Torino per i quali sono stati riservati dei posti da parte dell’Amministrazione regionale. L'incontro è aperto anche ai genitori degli studenti.

Per coloro che non potranno partecipare all’incontro, il corso di laurea resta a disposizione durante l’anno per incontri personalizzati con studenti e genitori, previa prenotazione.