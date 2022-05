Come è nata l’idea di Europa e quali sfide sta affrontando la Valle d’Aosta in ambito europeo? In quale direzione sta andando l’Europa? Questi e altri temi animeranno il pomeriggio di riflessioni intorno all’evoluzione dell’idea di Europa.

Ad intervenire, in qualità di relatori, saranno l’Assessore all’Istruzione, Università, Politiche giovanili, Affari europei e Partecipate, Luciano Caveri, i professori dell’Università della Valle d’Aosta Marco Alderighi, Paolo Gheda, Patrik Vesan, Carmine Tripodi, il ricercatore dell’ateneo valdostano Christophe Feder e Consuelo Nava, dell’Università degli studi di Torino.

L’appuntamento – organizzato dal Dipartimento di Scienze economiche e politiche dell’Università della Valle d’Aosta, in collaborazione con Europe Direct Vallée d’Aoste, del Dipartimento politiche strutturali e affari europei – vuole essere un’occasione per riflettere sull’Europa di oggi, proprio nel giorno in cui ricorre l’anniversario del celebre discorso pronunciato a Parigi dall’allora Ministro degli affari esteri francese Robert Schuman (correva l’anno 1950), che gettò le basi per la nascita di una nuova forma di cooperazione politica per l’Europa, grazie alla quale evitare ulteriori guerre tra gli Stati membri.

"Proprio in relazione della Festa dell’Europa di questo 2022 - precisa Caveri - le immagini che ci arrivano dall'Ucraina devono servire all’Europa da ammonimento per continuare il suo percorso, con la consapevolezza che dalle rovine di questa guerra bisognerà ricostruire una civile convivenza e che ogni valdostano cittadino europeo sarà chiamato a dare il suo contributo".

E’ possibile partecipare a “L’Europa oggi: un viaggio attraverso le idee, le azioni e i risultati”, oltre che in presenza, anche collegandosi al link.

Sempre per celebrare la Festa dell’Europa, Europe Direct Vallée d’Aoste, del Dipartimento politiche strutturali e affari europei, ha organizzato un evento che si terrà il 20 maggio prossimo in piazza Deffeyes, ad Aosta, a partire dalle ore 9.30. Considerato che il 2022 è stato proclamato dalle Istituzioni europee “Anno europeo dei giovani”, l’iniziativa vedrà protagoniste proprio le nuove generazioni e sarà articolata in due parti, di cui la prima dedicata ad un dibattito sul futuro della democrazia in Europa e la successiva volta ad illustrare cosa rappresenta l’Europa per i giovani.