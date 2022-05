Taxes stables à l'Univda pour l'année académique à venir

Frais inchangés et quelques nouveautés dans les cours de Sciences de l'économie. Le conseil de l'Université de la Vallée d'Aoste a approuvé les frais de scolarité et les droits d'inscription pour l'année académique 2022-2023: "Ils restent inchangés par rapport à l'année en cours", explique l'université dans un communiqué de presse.

Le conseil a également défini l'offre de formation pour 2022-2023, avec la confirmation des programmes des diplômes de premier cycle en Sciences politiques et des relations internationales, en Langues et communication pour les entreprises et le tourisme, en Sciences et techniques psychologiques, en Sciences de la formation primaire et en Économie et politiques du territoire et de l'entreprise.

Le programme des cours en Sciences de l'économie et de la gestion d'entreprise "verra une mise à jour du titre en Économie et gestion, avec la modification du système de classement avec l'activation de deux programmes différents: le premier, 'Economie et analyse des systèmes économiques', sera un parcours attentif aux processus décisionnels et de fonctionnement de l'entreprise et aux modèles d'interprétation du comportement de l'agent économique individuel; le deuxième, 'Économie et gestion des entreprises', sera davantage orienté vers l'analyse et l'interprétation des dynamiques des systèmes économiques et de leurs impacts sur les réalités d'entreprise", poursuit le communiqué.

Le conseil de l'UniVdA a ensuite approuvé la participation au projet Prin 2020 "AlpiLink: German-Romance language contact in the italian Alps: documentation, explanation, participation" prévoyant une contribution du ministère de l'Université et de la Recherche de 71.181 euros. La rectrice Mariagrazia Monaci commente: "Une fois de plus, l'UniVdA a obtenu un financement pour un projet d'intérêt national important, reconnaissance de l'intense et qualifiée activité de recherche menée par les chercheurs et les enseignants de l'université".