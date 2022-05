'Alcol&Giovani', mercoledì 4 maggio l'evento al Palazzo regionale di Aosta

Evento di grande importanza quello in programma domani, mercoledì 4 maggio dalle ore 9 alle ore 17.30 presso il Salone Maria Ida Viglino al Palazzo regionale di Aosta, con la giornata studio dal tema 'Alcol&Giovani'.

L'evento è organizzato dalla Presidenza del Consiglio e l'Assessorato Sanità, Salute e Politiche Sociali della Regione Valle d'Aosta in collaborazione con il Servizio per le Dipendenze Patologiche dell’Azienda USL ed il Centro Europeo di Bioetica e Qualità della Vita - Unità Italiana Cattedra Internazionale di Bioetica CC World Medical Association.

L'obiettivo della giornata sarà contribuire alla consapevolezza del consumo di alcool tra i ragazzi ed evidenziarne i rischi a breve e lungo termine, su una fascia di popolazione fragile e poco consapevole dei danni talvolta irreversibili. Sarà dato ampio spazio anche all'armonizzazione del punto di vista scientifico con il contesto educativo-culturale, in sintonia con la valorizzazione enogastronomica e turistica del territorio.

Sarà presentato, inoltre, il progetto di prevenzione “Bien Manger, Bien Boire, Bien Être”, dedicato agli studenti delle Istituzioni scolastiche valdostane secondarie di primo e di secondo grado per il prossimo anno scolastico.

Come riportato dal Rapporto 2022 Epidemiologia e monitoraggio alcol-correlato in Italia e nelle Regioni: “Il consumo di alcol è un importante problema di salute pubblica, classificato in Europa come terzo fattore di rischio di malattia e morte prematura dopo il fumo e l’ipertensione arteriosa.

In Italia nel 2020, il 49,4% dei ragazzi e il 44,4% delle ragazze di età compresa tra 11 e 25 anni ha consumato almeno una bevanda alcolica nel corso dell'anno.

In Valle d’Aosta la prevalenza di consumatori di almeno una bevanda alcolica nel 2020 è stata dell’81,1% tra gli uomini e del 59,9% tra le donne e per entrambi i generi i valori si mantengono, come lo scorso anno, superiori alla media nazionale.

“Un’adeguata attenzione dovrebbe essere prestata alla prevenzione – spiegano i promotori dell’iniziativa – che richiede sforzi speciali, culturalmente appropriati ai contesti e alle condizioni che richiedono innovazione per affrontare i livelli e i modelli di consumo di alcol post-pandemici, i danni correlati all’alcol e i fattori sociali ed economici che influenzano l’impatto del consumo di alcol sulla loro salute e benessere anche, come propone la WHO”.