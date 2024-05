Al MAV tutti a caccia di forme per i Kid Pass Days

Anche quest’anno il MAV-Museo dell’Artigianato Valdostano di tradizione partecipa ai Kid Pass Days, il più grande evento dedicato alle famiglie per scoprire il patrimonio culturale, storico, artistico e scientifico di tutta Italia.

In tutta Italia sabato 11 e domenica 12 maggio ci sarà una maratona di 150 eventi organizzati in simultanea in 120 musei, spazi culturali, castelli, planetari, parchi archeologici e associazioni da nord a sud.

Il MAV per la giornata di domenica 12 maggio propone una divertente caccia all’oggetto all’interno del museo alla scoperta della varietà di forme geometriche nascoste negli oggetti esposti. I bambini e le loro famiglie devono così cimentarsi in un gioco di investigazione e intuizione che sala dopo sala li porta ad osservare oggetti, decori e dettagli alla ricerca di quadrati, triangoli e cerchi. Al termine del percorso di visita e investigazione i giovani visitatori vestono i panni di “veri artigiani” e realizzano con il legno una piccola opera a partire dalle forme date.

L’attività è rivolta a bambini dai 3 ai 12 anni ed è gratuita. Non è necessaria la prenotazione, per partecipare è sufficiente presentarsi al MAV in orario di apertura al pubblico.