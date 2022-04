50 anni dalla missione Apollo 16: giovedì 28 aprile l'evento online 'Un grand prix sulla Luna'

La Fondazione Clément Fillietroz-ONLUS, che gestisce l’Osservatorio Astronomico della Regione Autonoma Valle d’Aosta, prosegue la celebrazione del cinquantesimo anniversario delle missioni spaziali del programma Apollo della NASA, che tra il 1969 e il 1972 ha permesso all’umanità di sbarcare sulla Luna in sei occasioni.

La Conferenza di stagione-Primavera 2022, proposta online, è dedicata alla missione Apollo 16, che si svolse tra il 16 e il 27 aprile 1972. Il comandante John Young e il pilota del modulo lunare Charles Duke, scesi sulla Luna con il LEM Orion, esplorarono una regione chiamata Altopiano di Descartes, per indagare l’origine delle sue formazioni geologiche.

Gli astronauti si avvalevano di un rover lunare, una speciale automobile elettrica che aveva debuttato nel corso della precedente missione Apollo. Young e Duke misero ancora di più alla prova il rover, impegnandolo in test scherzosamente ribattezzati “Grand Prix lunare”. Mentre orbitava attorno al nostro satellite, l’astronauta Ken Mattingly, pilota del modulo di comando Casper, realizzò diversi esperimenti scientifici, eseguendo poi una passeggiata nello spazio profondo sulla via del ritorno sulla Terra.

Dario Kubler, ingegnere, esperto di storia dell’astronautica, racconterà in maniera divulgativa e coinvolgente come si svolse la missione Apollo 16 e il rapporto personale di amicizia che tuttora lo lega a Charles Duke. Inoltre accennerà alla missione Artemis I, che la prossima estate raggiugerà l’orbita lunare con un volo automatico, in modo da testare il razzo e le navicelle che saranno usate nei prossimi anni per riportare gli astronauti sulla superficie della Luna.

Dario Kubler è presidente di ASIMOF, l’associazione che ha realizzato le spettacolari ricostruzioni del razzo Saturno V e del modulo di comando Columbia della missione Apollo 11 esposte all’Area megalitica di Aosta per la manifestazione “Dalla terra alla Luna: un viaggio nello spazio e nel tempo”, organizzata dall’amministrazione regionale nel luglio 2019 in occasione del cinquantesimo anniversario del primo allunaggio e della scoperta del prezioso sito archeologico.

L’appuntamento, moderato dal ricercatore Andrea Bernagozzi, è trasmesso in diretta sulla pagina Facebook e sul canale YouTube dell’Osservatorio Astronomico, con accesso libero e gratuito. Chiunque potrà porre domande e partecipare alla discussione attraverso i commenti e la chat dal vivo.