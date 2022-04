Lavevaz a Roma per il centenario dei parchi nazionali

Il Presidente della Regione Erik Lavevaz partecipa il venerdì 22 aprile, alle ore 16.30, nell’Auditorium Parco della musica, a Roma, al convegno di apertura delle celebrazioni del centenario dei Parchi nazionali del Gran Paradiso e d’Abruzzo, Lazio e Molise.

Alla cerimonia sarà presente il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Interverranno, tra gli altri, il presidente di Federparchi Giampiero Sammuri, il Ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani, il Presidente del Parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise Giovanni Cannata e il Presidente del Parco Nazionale Gran Paradiso Italo Cerise,

Il Parco del Gran Paradiso rappresenta, secondo il Presidente della Regione (nella foto), un patrimonio naturalistico e culturale che la comunità valdostana sente ormai come parte della propria identità. La conservazione degli ecosistemi e la salvaguardia della biodiversità, funzioni irrinunciabili e centrali, si integrano con un’attività di educazione ambientale e una logica di sviluppo socio-culturale dei territori coinvolti che stanno producendo interessanti risultati. Per il Presidente della Regione le celebrazioni dei cento anni del Parco sono l’occasione per guardare alle prospettive di questa istituzione che, grazie soprattutto alla sua attività di ricerca scientifica, sta diventando uno dei più interessanti laboratori per progettare un futuro all’insegna della sostenibilità ambientale.

Il Parco Nazionale Gran Paradiso e il Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise festeggiano cento anni di storia con tre giorni di convegni, incontri e approfondimenti dedicati in primis alla conservazione della biodiversità e allo sviluppo sostenibile. Il simbolico avvio sarà dato alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che parteciperà all’incontro all’Auditorium Parco della Musica “Ennio Morricone” di Roma, nella Sala Sinopoli, venerdì 22 aprile a partire dalle 15.30. L’apertura dei lavori sarà affidata a Giampiero Sammuri, Presidente Federparchi, cui seguiranno i saluti del Ministro della Transizione Ecologica, Roberto Cingolani, di Giovanni Cannata, Presidente del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise e di Italo Cerise, Presidente del Parco Nazionale Gran Paradiso. Seguiranno poi gli interventi di Stefano Mancuso e Valeria Costantini sul valore ecologico ed economico della conservazione, e alle 18.00 ci sarà l’inaugurazione del Villaggio dei Parchi, con circa 30 stand informativi che sarà aperto al pubblico nelle successive giornate di sabato 23 e domenica 24 e dove si potrà partecipare a diverse attività di educazione ambientale e sensibilizzazioni. Seguirà il giorno successivo, dalle ore 10 alle ore 13, il convegno “100 anni di conservazione di ambienti e specie protette: buone pratiche e criticità”, che ha l’obiettivo di fare il punto sulla conservazione in Italia, e di aprire un dibattito sulle sfide future. Alle ore 17 ci sarà il concerto a cura dell’Orchestra nazionale dei Conservatori italiani, organizzato d’intesa con il Ministero dell’Università e della Ricerca. Le celebrazioni inaugurali si chiuderanno domenica 24 aprile con la premiazione del concorso internazionale “fotografare il Parco” – edizione 2021, alle ore 10, e con la presentazione del libro “Parco Nazionale Gran Paradiso - 100 anni e cento ancora” e del progetto: “La Natura accessibile” a cui seguirà un interessante incontro per parlare delle due specie simbolo dei due Parchi centenari: orso e stambecco. Il programma degli eventi è disponibile sul sito 100anniparchi.it

14 aprile 2022

Nota per i soli operatori dell'informazione, da non divulgare: chi volesse partecipare in presenza al Convegno di apertura del 22 dovrà registrarsi come operatore media al link seguente: https://<wbr></wbr>parcocentenario.blumm.it/<wbr></wbr>event/ar/1/convegno-di-<wbr></wbr>apertura

Sarà disponibile la diretta streaming dei convegni sui profili facebook dei due Parchi.

Ingresso con green pass e mascherina ffp2