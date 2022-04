Fondi ai comuni di Lillianes, Perloz, Pontboset e Saint-Denis per ridurre rischio idrogeologico

Per l’assessore Carlo Marzi, la programmazione risponde alle esigenze di intervento manifestate e assicura ai comuni di Lillianes, Perloz, Pontboset e Saint-Denis le risorse necessarie a intervenire per la messa in sicurezza e protezione dei propri territori dal rischio idrogeologico.

L’assessore anticipa inoltre che, nei prossimi mesi si renderanno disponibili nuovi fondi statali per circa 5,5 milioni di euro che consentiranno di far fronte alla prosecuzione e al completamento di altri interventi necessari per la mitigazione dei rischi sul territorio, che per l’amministrazione regionale rimane una priorità assoluta.

Il programma degli interventi prevede, in dettaglio, un finanziamento complessivo di euro 257.291 per la concessione dei seguenti contributi:

euro 78.204 al Comune di Pontboset per la messa in sicurezza del versante in località Piolly;

euro 68.685 al Comune di Perloz per lavori di messa in sicurezza e di mitigazione del rischio da caduta massi dal versante a monte della strada comunale che conduce all’abitato di Chemp;

euro 80.732 al Comune di Lillianes per la regimazione delle acque piovane sulla strada comunale Santa Margherita, in località Le Moler;

euro 29.668 al Comune di Saint-Denis per la redazione di uno studio finalizzato alla prevenzione di dissesto idrogeologico lungo il versante di Gubioche.

La deliberazione approva inoltre la concessione dei contributi in conto capitale ai sensi dell’articolo 8 della legge 5/2001, per interventi programmabili, realizzati da parte dei Comuni valdostani finalizzati a mitigare potenziali situazioni di rischio o per ridurre il rischio residuo derivante dagli effetti di eventi idrogeologici già avvenuti.

La Giunta, in base alle esigenze manifestate dai Comuni e a seguito di apposita istruttoria tecnico-amministrativa, redatta sulla base delle priorità di intervento e della valutazione dei rischi, approva un programma di finanziamento triennale che viene aggiornato annualmente.