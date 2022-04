Aosta: Avviso del comune per proposte per la gestione del centro socio-sanitario "Brocherel"

E' stato pubblicato nella sezione Albo pretorio online sul sito comunale (www.comune.aosta.it) l’avviso per la ricezione di proposte di iniziativa privata per il completamento dell’edificazione e la futura gestione di un centro polivalente sociosanitario e di un poliambulatorio/centro diagnostico “Brocherel”, in corso Ivrea ad Aosta.

L'avviso è funzionale ad avviare una consultazione di mercato volta a sollecitare la presentazione di proposte a iniziativa privata da parte di operatori economici all’uopo qualificati per il completamento e la gestione del centro socio-sanitario di via Brocherel ad Aosta.

La partecipazione è consentita a tutti gli operatori economici, purché non si trovino in alcuna delle situazioni preclusive della partecipazione alle procedure di affidamento e alla stipula dei relativi contratti.

La presentazione delle proposte dovrà avvenire, sempre con le modalità descritte dall’avviso, entro le ore 12 di lunedì 1° agosto 2022.

Nel caso in cui dopo la consultazione sia identificata una proposta di interesse pubblico, e la stessa sia, successivamente, dichiarata fattibile, sarà posta a base della successiva gara, da indirsi da parte del Comune di Aosta. La valutazione sarà effettuata da una commissione nominata dalla stazione appaltante dopo la scadenza del termine di presentazione delle proposte.

Al fine di illustrare e di favorire la migliore comprensione delle questioni tecniche, economiche e giuridiche per la presentazione delle proposte e per la gestione della concessione, è stata indetta una giornata informativa riservata agli operatori economici interessati che avrà luogo il prossimo 29 aprile in via telematica e in presenza.

La richiesta di partecipazione all’incontro dovrà essere inviata secondo le modalità descritte dall’avviso entro le ore 16 di martedì 26 aprile 2022.

Inoltre, per consentire agli operatori economici interessati una completa analisi dello stato attuale dell’edificio oggetto dell’intervento, ai fini della redazione della proposta, il Comune di Aosta ritiene opportuno che gli stessi effettuino almeno un sopralluogo preliminare presso lo stesso.

I sopralluoghi potranno essere effettuati nei giorni compresi tra il 15 e il 31 maggio 2022.

Lo svolgimento del sopralluogo è prerequisito per la presentazione delle proposte nell’ambito della consultazione.