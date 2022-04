AVVIO DELLA SOMMINISTRAZIONE DELLA IV DOSE DI VACCINO ANTICOVID

Potranno essere vaccinati gli “over80”, gli ospiti delle strutture residenziali per anziani, i soggetti fragili “over60”

L’Azienda USL comunica che, a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della nota AIFA relativa alla seconda dose booster (quarta dose) di vaccino antiCOVID, è possibile accedere alla somministrazione della quarta dose, purché siano trascorsi almeno 120 giorni dalla ultima somministrazione, per le seguenti categorie di soggetti:

Tutte le persone di età superiore agli 80 anni

Gli ospiti dei presidi residenziali per anziani (RSA)

Le persone di età superiore ai 60 anni in condizioni di elevata fragilità per determinate patologie preesistenti, codificate da circolare ministeriale

La prenotazione della quarta dose presso gli hub vaccinali sarà disponibile sul portale di Poste Italiane a partire dalle ore 10 di giovedì 14 aprile per i soggetti di età superiore agli 80 anni; a partire dalla metà della settimana successiva anche per gli ultrasessantenni “fragili”.

È sempre possibile, per le categorie aventi diritto, anche il libero accesso alla vaccinazione, senza prenotazione, presso gli hub vaccinali.

Gli ospiti delle strutture residenziali per anziani saranno contattati per la vaccinazione da parte dell’USL.

Mantenuto il prezzo calmierato per i tamponi antigenici rapidi

Assessorato della Sanità, Salute e Politiche Sociali, informa che, venendo meno le disposizioni emergenziali nazionali dal 1° aprile, sono state attivate nelle settimane scorse, numerose interlocuzione con i rappresentanti delle farmacie pubbliche e private, oltre che delle strutture private autorizzate ad eseguire prestazioni sanitarie sul territorio, al fine di disciplinare le modalità di erogazione dei tamponi antigenici rapidi sul territorio regionale e poter consentire ai cittadini la possibilità di continuare a ricevere il test al prezzo calmierato di 15 euro.

In particolare, con la deliberazione n. 398/2022 “Approvazione dell'aggiornamento delle disposizioni per l'effettuazione dei tamponi antigenici rapidi presso le farmacie pubbliche e private convenzionate con il servizio sanitario regionale e presso le strutture sanitarie private autorizzate o accreditate” si è proceduto a:

stabilire che le farmacie pubbliche e private convenzionate con il SSR, per estensione delle attività svolte nell’ambito del progetto “Farmacia dei servizi” e che le strutture sanitarie private, autorizzate o accreditate con in servizio sanitario regionale possono proseguire l’attività di erogazione dei tamponi antigenici rapidi, anche presso locali individuati temporaneamente al di fuori dell’ambito di quelli già oggetto di autorizzazione, mantenendo il prezzo calmierato di euro 15,00 a tampone;

stabilire che i tamponi antigenici rapidi siano erogati al prezzo calmierato di euro 15,00 indipendentemente dall’età del soggetto testato, venendo meno le disposizioni di cui al decreto-legge 105/2021 e in considerazione delle attuali disposizioni relative alla campagna vaccinale COVID-19, ampiamente estese anche al target dei minori;

disporre che siano poste a totale carico del Servizio sanitario regionale le spese dei tamponi antigenici rapidi erogati per finalità di sanità pubblica, ovverosia i tamponi di autosorveglianza su presentazione della ricetta del medico di assistenza primaria o del pediatra di libera scelta a soggetti sintomatici di cui agli artt. 4 e 9 del dl 24/2022 e i tamponi di fine isolamento/guarigione;

stabilire che rimangano a carico degli utenti le spese di tutti gli altri tamponi diversamente finalizzati, anche per scelta volontaria del soggetto che vi si sottopone, i quali saranno comunque erogati al prezzo calmierato di euro 15,00;

disporre che, a seguito della soppressione dei fondi erogati per il tramite del Commissario straordinario per l’emergenza COVID-19, i rimborsi dei tamponi con finalità sanitaria e per i soggetti esenti dalla vaccinazione COVID-19 sono posti a carico del Servizio sanitario regionale a differenza di quanto accade a livello nazionale.

L’Assessore Roberto Alessandro Barmasse ringrazia i rappresentanti delle farmacie pubbliche e private, nonché i rappresentanti delle strutture sanitarie private che in questi mesi hanno collaborato in maniera significativa all’attività di sorveglianza dell’infezione da Covid-19 nel territorio regionale, e che con questa ulteriore disponibilità dimostrano come solo la sinergia tutti gli attori della sanità regionale riesca a garantire risposte efficaci alle esigenze dei cittadini.