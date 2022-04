Courmayeur: A Pasquetta la fiera dell'artigianato di tradizione valdostano

Appuntamento da non perdere quello di lunedì 18 aprile in quel di Courmayeur, con la 'Foire de la Paquerette', classico appuntamento della fiera dell'artigianato di tradizione valdostano.

Tutto il centro della stazione turistica di Courmayeur verrà invaso dalle bancarelle che metteranno in mostra il meglio dell'artigianato locale in un clima di festa con anche tanta musica.

Sarà possibile ammirare le opere dell'artigianato tradizionale della Valle d'Aosta, soprattutto nelle sculture, oggetti intagliati, oggetti per la casa e le opere in vimini ed in ferro battuto.

La fiera, ideata nel 1966, è diventata un appuntamento ormai tradizionale e molto apprezzato. L'apertura sarà all'insegna della musica con la sfilata della Banda Musicale Courmayeur-La Salle che verrà accompagnata dagli 'Beuffons' (le maschere del carnevale locale) e da un gruppo folkoristico Les Badochys.