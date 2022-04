Le mostre aperte ad Aosta durante le festività

Al Centro Saint-Bénin è visitabile la mostra Robert Doisneau, dedicata ad uno dei più celebri e popolari maestri della fotografia del Novecento. Organizzata dalla Struttura Attività espositive e promozione dell’identità culturale e curata da Gabriel Bauret, presenta più di cento fotografie in bianco e nero provenienti dalla collezione dell’Atelier Robert Doisneau di Montrouge.

La mostra propone uno sguardo straordinario su Parigi e i suoi abitanti, dalla periferia ai luoghi più iconici della capitale francese. Le immagini di uomini, donne e bambini, scattate da Doisneau con la complicità del caso o attraverso una meticolosa costruzione, desta nell’osservatore tenerezza, empatia, emozioni lievi. Tra le opere in mostra, Le Baiser de l’Hôtel de Ville, Paris, 1950.

Biglietti: Intero 6 euro, ridotto 4 euro. Ingresso gratuito per i minori di 25 anni.

Mostra inserita nel circuito di Abbonamento Musei.

Orario di apertura: dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18.

Alla Chiesa di San Lorenzo è visitabile l’esposizione Marco Jaccond. Autour de Marcel Proust (1871-1922). Curata da Daria Jorioz, la mostra propone un progetto inedito di Marco Jaccond, realizzato in occasione del centenario della morte dello scrittore francese Marcel Proust e in omaggio alla sua opera monumentale À la recherche du temps perdu, pubblicata in sette volumi tra il 1913 e il 1927. La rassegna si compone di una ricca selezione di carte a tecnica mista, realizzate negli ultimi anni dall’artista valdostano.

Orario di apertura: dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18.

La mostra è a ingresso gratuito.

Nella sede espositiva Hôtel des États di Piazza Chanoux è visitabile la mostra Anna Maria Moretto. Ritratti e altre narrazioni. L’esposizione, curata da Daria Jorioz, si compone di una selezione di dipinti a olio su tela, di piccole e medie dimensioni, in cui la pittrice valdostana rivela un’attenzione speciale verso l’infanzia. Il tema del ritratto viene declinato con grande sensibilità da un’artista contemporanea che guarda ai grandi esempi della storia dell’arte, da Lucian Freud a Sutherland.

Orario di apertura: dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18.

La mostra è a ingresso gratuito.