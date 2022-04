A Jovençan i bosquets di reina sono di Brunié Campanella e Spagne

Due su tre: nella terza eliminatoria primaverile delle Batailles de reines, che si è disputata domenica a Jovençan, due "bosquet" di vincitrici sono rimasti nello stesso paese dell'Envers.

È "Brunie", bovina di 655 chilogrammi dei fratelli Quendoz di Jovençan, a vincere in prima categoria, davanti a "Malice" (626 chili) di Edy Gontier di Aymavilles.

Terze hanno chiuso "Tonnère" (640) della società La Borettaz di Gressan e "Alouette" (600) dei fratelli Clos di Jovençan.

Nel secondo peso, il titolo è andato a Gressan: ha vinto "Campanella" (550) della società La Borettaz, davanti a "Mourina" (557) di Luana Deantoni di Charvensod, con terze "Cobra" (567) dei fratelli Jordaney di Bionaz e "Magneun" (545) di Gontier di Aymavilles.

In terza categoria, Jovençan ha qualificato tutte e quattro le bovine per la finale regionale della Croix Noire: ha vinto "Spagne" (500) dei The Quendoz di Jovençan, che ha battuto in finale "Mouteila" (511) dei fratelli Quendoz di Jovençan, in una sfida tra cugini; terze "Canaille" (490) dei fratelli Clos e "Borga" (515) dei The Quendoz.

La reina del peso è stata Imbattibile di Alfreda Tillier che ha fermato l'ago della bilancio a 770 chili.