Aoste candidate à capitale italienne culture 2025

Aoste aura 2050 ans en 2025 et a posé sa candidature pour devenir la capitale italienne de la culture cette année-là.

"Aoste a toutes les chances d'essayer et de réussir", a expliqué Roberta Balbis, chef de groupe adjoint de Rinascimento Valle d'Aosta, en proposant un ordre du jour à discuter lors de la réunion du Conseil communal de ce matin. "Nous espérons un projet participatif, impliquant l'ensemble de la population", a-t-elle ajouté. L'assesseur Samuele Tedesco, délégué à la Culture, a ouvert la séance en proposant de soutenir la proposition, de l'étendre aux chefs de groupe du Conseil et à tous les syndics de la Vallée d'Aoste. "Aujourd'hui, nous travaillons beaucoup sur la culture et sur la mise en valeur du patrimoine artistique et culturel", a-t-il déclaré.

Il ajoute: "Nous pensons que c'est un projet qui pourrait faire grandir la ville". Aoste avait participé, sans être retenue dans la liste des villes candidates au titre de capitale européenne de la culture pour 2019.