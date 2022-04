Gara ad evidenza pubblica, ad offerta libera, per la vendita di alcuni immobili di proprietà regionale

Giunta regionale, su proposta dell’Assessorato delle Finanze, Innovazione, Opere pubbliche e Territorio, ha deliberato la vendita del rudere ex rifugio Elena, in una area ubicata a Courmayeur, in Località Pré-de-Bard a circa 2000 metri di quota, e del rudere ex-ricovero militare ubicato a La Thuile, in Località Col Chavanne, a circa 2600 metri di quota.

La scelta di procedere alla vendita ad offerta libera è data dalla particolarità dei beni, costituiti da aree su cui insistono dei ruderi, e dalla loro collocazione in alta montagna, oltre i 2.000 metri di quota, che li rende raggiungibili solo attraverso sentieri di montagna percorribili a piedi.

Col Chavanne

I beni immobili sono già inseriti nell’elenco dei beni immobili di proprietà regionale alienabili in quanto dichiarati inservibili per uso pubblico e si ritiene possano rivestire interesse da parte di soggetti privati.

La gara di vendita ad evidenza pubblica consentirà a tutti gli interessati di proporre un’offerta e l’aggiudicazione avverrà a favore del soggetto che ha offerto il prezzo più alto, previa valutazione della congruità da parte dei tecnici della Struttura regionale competente.