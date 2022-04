Da domani incontri di verifica della maggioranza

Agli incontri, la delegazione dei movimenti autonomisti si presenterà come un’unica rappresentanza. Questi confronti fanno seguito ai recenti riposizionamenti di alcuni Consiglieri e alla volontà, già espressa in Aula, di effettuare una verifica sulla possibilità di realizzare intese programmatiche più ampie per portare avanti il programma di governo.

La maggioranza attuale è pienamente operativa e continua senza interruzione la propria azione amministrativa: ciononostante, le forze autonomiste ritengono indispensabile un confronto sui contenuti che permetta di individuare possibili forme di cooperazione più ampie, volte a garantire una stabilità di lunga durata, indispensabile per accompagnare la ripartenza in Valle d’Aosta.