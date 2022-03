In prima nazionale Claudio Morandini presenta il suo nuovo libro

L'Assessorato dei Beni culturali, Turismo, Sport e Commercio della Regione Autonoma Valle d’Aosta propone, nell’ambito della Saison Culturelle Littérature 2021/2022, l’incontro con lo scrittore Claudio Morandini, m ercoledì 30 marzo 2022, alle ore 20.30, al teatro Splendor di Aosta, che presenterà , il giorno dell’uscita e in prima nazionale, il suo decimo romanzo, il «Catalogo dei silenzi e delle attese», edito da Bompiani.



Lo scrittore e docente aostano Claudio Morandini, è nato ad Aosta nel 1960, dove insegna Lettere e Latino al liceo scientifico Edouard Bérard. Tra i suoi romanzi più recenti, oltre a «Neve, cane, piede» ristampato da Bompiani nell’estate 2021, con cui ha iniziato una personale, originale esplorazione dei lati più inquietanti e paradossali della montagna, ricordiamo «Le maschere di Pocacosa» (Salani) e «Gli oscillanti», pubblicato sempre da Bompiani nel 2019. I suoi libri sono tradotti in diverse lingue.



Catalogo dei silenzi e delle attese . Un romanzo di racconti che scandiscono la vita di un uomo, Cosimo, nelle sue tappe fondamentali – infanzia, giovinezza, età matura – e attraverso i legami con la famiglia e il mondo.



Un bambino delicato e le vacanze dalla nonna un po’ strega nella prigionia di un condominio a mezza costa nei campi, tra erbe amarissime e animali da mangiare – piccioni, chiocciole, forse anche insetti; un bambino che cerca disperatamente di essere buono per scansare il male del mondo, e dunque sfugge la compagnia dei coetanei per assaporare i segreti delle donne; l’amicizia con Aurelio, cementata dalla comune passione per i fossili; l’orto del padre in pensione, funestato dai maggiolini e reso glorioso dai raccolti di patate; l’ineffabile fascino di una zia e del suo pianoforte scordato; la dedizione irresponsabile di un primo amore, e altri amori più maturi, forse; diventare figlio di due vecchi e padre di una bambina. La vita di Cosimo è normale ed esemplare come lo sono tutte se le sappiamo leggere: metafora di passati e futuri, chiusa nel suo presente unico. Claudio Morandini la racconta a episodi: tessere e schegge di una sola immagine che si vede meglio se guardata da molto vicino.



“Uno degli autori più interessanti della nostra attuale scena letteraria.” La Lettura

“Claudio Morandini è uno scrittore che sa sognare.” Tuttolibri, La Stampa

“La sua prosa apparentemente limpida contiene profondità oscure.” The Herald



Le copie del libro saranno acquistabili a teatro la sera dell’incontro e l’autore a fine serata sarà disponibile ad autografarle.



Si invitano gli spettatori a leggere, prima di recarsi a teatro, il Regolamento di accesso al Teatro Splendor , scaricabile sul sito regionale www.regione.vda.it al link https://www.regione.vda.it/cultura/eventi_spettacoli/saison_culturelle/default_i.aspx



Si ricorda in particolare che il Teatro aprirà indicativamente 45 minuti prima dell’incontro, e che gli spettatori devono presentarsi muniti di Super g reen pass , di un documento di identità valido e con la mascherina Ffp2 che deve essere indossata per tutto il tempo di permanenza all’interno del Teatro e durante l’incontro.



La prenotazione all’incontro potrà essere fatta via email all’indirizzo saison@regione.vda.it indicando nell'oggetto il nome dell'autore e all'interno della mail i nominativi di coloro che sono interessati a partecipare.



Alle ore 12 del giorno precedente l'incontro saranno chiuse le prenotazioni. Eventuali posti ancora liberi saranno resi disponibili per chi si presenterà a teatro il giorno dell'incontro.



Per info:

MUSEO ARCHEOLOGICO REGIONALE, Piazza Roncas 12, Aosta

Dal lunedì al sabato, dalle ore 13.30 alle ore 18.30, Telefono 0165 32778

Sito internet: www.regione.vda.it e-mail saison@regione.vda.it



