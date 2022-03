Rinviata udienza processo per omicidio a carico di Folloni

E' stata rinviata al 25 maggio l'udieza in Corte d'Appello di Aosta chiamata a giudicare Gabriel Falloni, accusato di omicidio volontario aggravato e rapina. Il 36enne operaio di origine sarda residente a Nus è in carcere da mesi perchè reo confesso dell'omicidio della giovane prostituta romena Elena Raluca Serban, barbaramente assassinata il 17 aprile scorso in un alloggio ad Aosta.

I pm Luca Ceccanti e Manlio D'Ambrosi avevano chiesto il processo immediato, avendo acquisito, oltre alla confessione di Falloni, pesanti e concordanti indizi di colpevolezza.