Aosta: Da oggi una stele per ricodare le vittime del covid-19

La significativa e doverosa cerimonia per ricordare le vittime è in programmaoggi venerdì 18 marzo alle ore 15 nel cimitero di via Piccolo San Bernardo in concomitanza con la Giornata nazionale istituita in memoria di tutte le vittime dell’epidemia.

Sarà scoperta una stele posizionata nei pressi dell’inizio del viale principale del livello inferiore del complesso cimiteriale che, per l’occasione, sarà intitolato alle vittime della pandemia.

Inoltre, quale piccolo omaggio al loro ricordo, sarà data lettura dei nomi delle 150 persone decedute per diverse cause durante i primi mesi della pandemia di Covid-19 che non hanno potuto ricevere l’ultimo saluto dai propri cari a causa delle norme imposte a tutela della sanità pubblica che avevano proibito l’esecuzione dei funerali così come ogni occasione di potenziale assembramento.